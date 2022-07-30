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ВСУ «закрыли» для оккупантов еще один мост под Херсоном

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  • 30.07.2022, 15:06
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ВСУ «закрыли» для оккупантов еще один мост под Херсоном

Передвижение российской техники по нему невозможно.

Вооруженные силы Украины "закрыли" еще один мост, по которому российские войска доставляли технику под временно оккупированный Херсон. Речь идет о железнодорожной переправе.

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, двигаться по этому мосту теперь невозможно. А на снимке со спутника хорошо видна дыра в холсте.

"Антоновский железнодорожный мост в Херсоне также ВСЕ! Передвижение российской техники по нему - невозможно. Спасибо нашим ВСУ!",- написал Хлань.

Эту информацию подтвердил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Отметим, сейчас для отступления у оккупантов осталась лишь дамба Каховской ГЭС.

Удары по мостам в Херсонской области

19 и 27 июля ВСУ нанесли ряд ударов по Антоновскому мосту, который соединяет берега оккупированного РФ Херсона. Из-за нанесенных разрушений по нему передвигаться невозможно.

24 июля атаке ВСУ подвергся и единственный мост через Ингулец в Херсонской области.

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