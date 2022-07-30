Из России и Беларуси уехали или уволились все сотрудники PandaDoс 1 30.07.2022, 15:16

1,608

Массовая релокация произошла после 24 февраля.

Из России и Беларуси уехали или уволились все сотрудники стартапа-единорога PandaDoс.

Об этом основатель проекта Микита Микадо рассказал Youtube-каналу "Жизнь-малина".

"Как только началась война, мы объявили что, друзья, если вы хотите работать с PandaDoс, то ни в России, ни в Беларуси вы продолжать находиться не можете, поэтому решайте сами. В общем-то из России 47 человек из 50-ти уехали, из Беларуси тоже практически все уехали, а остальные уволились", — уточнил Микадо.

Каково это — вести айти-бизнес во время войны?

"Самое тяжелое — это то, что людям сложно. Представь, в город, в котором ты живешь, летит ракета. О чем человек может думать? — продолжает Микита Микадо. — Работа у нас творческая, нужно что-то придумывать, находить оптимальные решения, а у тебя жизнь в опасности".

После выборов 2020 года четверо менеджеров PandaDoс провели по нескольку месяцев в минских СИЗО. Их обвиняли в финансировании протестов. По словам Микадо, компания сделала несколько донатов в НГО, которое помогало женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Потом госпропаганда придумала, что это НГО и организовало весь беларусский протест. А PandaDoс, соответственно, его проспонсировали. "Я не знаю, что они там курят, это просто что-то сумасшедшее", — добавляет айтишник.