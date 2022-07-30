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В Украине ликвидировали оккупантов, которые мечтали устроить новый Голодомор

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  • 30.07.2022, 15:22
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В Украине ликвидировали оккупантов, которые мечтали устроить новый Голодомор

Захватчиков отправили в Россию «грузом 200».

Бойцы ВСУ продолжают уничтожать оккупантов, пришедших убивать мирное население Украины. Количество машин с красной надписью "Груз 200", направляемых в РФ, ежедневно только растет.

Так стало известно, что на одном из направлений фронта украинские военные ликвидировали трех солдат Кремля. Об этом сообщил военный блогер Анатолий Штирлиц (Штафан).

По его словам, один из уничтоженных оккупантов по имени Михаил мечтал устроить второй Голодомор. Циничность и жестокость захватчиков не имеет предела.

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