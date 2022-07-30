Правда ли, что россияне массово скупают недвижимость в Беларуси? 1 30.07.2022, 15:26

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Риэлтеры раскрыли информацию о сделках.

Периодически проскальзывает информация, что квартиры или загородные дома в Минске и областных городах активно покупают граждане России. Журналисты realt.by поинтересовались у экспертов: правда ли, что белорусской недвижимостью стали чаще интересоваться россияне? Или это не так?

«Зачем россиянам покупать что-то у нас, когда в Москве и других крупных городах квартиры сейчас падают в цене»

Николай Тукин, учредитель агентства недвижимости «Бугриэлт»:

− По нашей статистике, покупатели из России составляют на брестском рынке 2−3% от общего числа. Причем, большая часть из них — люди, как-то связанные с Беларусью, имеющие тут родственников или друзей. То есть, все разговоры о том, что россияне массово скупают нашу недвижимость — не более чем фантазии наших продавцов.

Да, действительно летом интерес со стороны россиян к белорусской недвижимости растет. Граждане России, не имея возможности выехать за границу, приезжают в отпуск в Беларусь, кто-то из них идет по агентствам, делает какие-то просмотры, и, возможно, все это создает какую-то иллюзию роста. Но дело в том, что на сделках это практически не отражается. Вот сейчас у нас женщина из России ищет себе домик под Брестом, мечтает тут поселиться, но это — частный случай из жизни конкретного человека.

В целом же, зачем россиянам покупать что-то в Бресте, когда в Москве, Питере и других городах-миллионниках квартиры сейчас падают в цене?! На фоне их дешевеющей недвижимости приобретать нашу, стоящую на месте, смысла особого нет. Если только — ностальгия по МакДональдс и инстаграм (авт. − смеется). Да, и с переводом денег сейчас сложно. Скорее всего, придется везти деньги в чемодане. В общем, надеяться на то, что наш рынок спасут россияне, не стоит — придется справляться самим.

«Из-за снижения цен на аренду инвестиционная привлекательность квартир в Минске снизилась»

Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица»:

− Тенденций, говорящих о росте интереса россиян к недвижимости в Беларуси, мы сегодня не видим. По нашим данным доля российских покупателей в 2019-м году составляла — 1,5%, в 2021 году — 3%, в 2022 году — 2% от общего числа. То есть, примерно на одном и том же уровне, что и за предыдущие несколько лет.

В целом, бум на покупку белорусской недвижимости россиянами наблюдался лет 10 назад. Новых квартир тогда было мало, а цены на них после очередного провала рубля быстро росли. Немаловажную роль играл также и дефицит квартир в аренду. Если помните, то в 2013 году даже самую простую однушку в Заводском районе Минска сдавали за 350 долларов. Эти космические цены держались несколько лет, но затем после открытия отелей и общежитий к Чемпионату мира по хоккею в 2014 году, стали постепенно снижаться. Особенно снижение ускорил двукратный рост обменного курса доллара в начале 2015 года. По сути, это был один из, своего рода, переломных моментов на рынке долгосрочной аренды Минска. Второй переломный момент произошел в 2020 году на фоне начала пандемии и закрытия границ. Третий стрессовый момент помнят, наверное, все — это конец февраля текущего года, когда курс доллара взлетел до еще невиданных высот, что на фоне продолжающегося который год снижения спроса на аренду квартир, буквально за месяц снизило стоимость аренды на 30+%. В результате, если в 2019 году однокомнатную квартиру в Минске можно было снять за 250 долларов в месяц, то сейчас цены упали до 170−180 долларов. Из-за снижения цен на аренду инвестиционная привлекательность квартир в Минске снизилась. Заработать как на аренде, так и на перепродаже, купив квартиру на стадии строительства или в новостройке, стало сложнее. По нашим данным, в последующие после 2013-го годы россияне даже больше продавали, чем приобретали.

Сегодня россияне продолжают покупать у нас недвижимость, но говорить о том, что это происходит массово, мы не можем. Сейчас мы видим, что в основном это покупки для родственников — то есть по причине неких родственных или личных связей. Отдельная категория — военные пенсионеры. Этих покупателей, в том числе, интересует и загородная недвижимость — для спокойной жизни на пенсии. Вообще, говоря о загородной недвижимости, отмечу, что со стороны граждан РФ, это единичные и порой экзотические запросы. Так, как-то через нас искали коттедж с бассейном на первой линии Минского моря не дороже… 200 тысяч долларов.

Если мы говорим о том, что люди покупают, чтобы тут жить и работать удаленно, то мне кажется, «удаленщик» скорее будет рассматривать тихий пригород Москвы или Питера. Да, у нас остались Кока-Кола, Зара и МакДональдс, но мне кажется, это не те факторы, ради которых переезжают в другую страну.

«Покупают потому, что здесь есть родственники»

Владимир Пыльский, руководитель риэлтерского агентства «Магазин недвижимости»:

− По данным нашего агентства 95% иностранцев, покупающих недвижимость в Гродно, это − русскоговорящие люди старше 40 лет. Преимущественно − выходцы из наших мест (сами либо родители, дедушки, бабушки), долгое время проживающие и работающие в России, а также в таких странах, как США, Польша, Израиль, Германия.

В Гродно иностранцев больше всего интересуют квартиры в историческом центре, хорошие дизайнерские квартиры и большие квартиры в спальных районах. Если говорить о загородной недвижимости, то тут лидируют коттеджи в пригороде, а также дома рядом с водоемами и лесами.

Что касается вопроса «А для чего иностранцы вообще покупают недвижимость в Гродно?», то среди ответов лидирует «переезд на постоянное место жительства». Чаще всего ПМЖ в Беларуси интересует россиян и казахстанцев. Главный фактор для переезда − тут больше порядка и безопасно на улицах. Также среди причин покупки недвижимости в Гродно называются такие, как «здесь есть родственники», или «здесь прошло детство», «это — память» и тому подобное. Такие ностальгические сделки обычно осуществляются без цели переехать в Беларусь на ПМЖ.

Есть покупатели, которые видят перспективу в приграничном развитии города — они инвестируют в недвижимость с целью сдачи в аренду или последующей перепродажи.

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