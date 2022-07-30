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Бойцы ВСУ показали, как догорал сбитый вражеский Су-25 в Донецкой области

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  • 30.07.2022, 15:28
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Бойцы ВСУ показали, как догорал сбитый вражеский Су-25 в Донецкой области

Бронированный штурмовик подбили десантники из Сичеславской бригады.

В Вооруженных силах Украины показали, как догорал сбитый 29 июля российский штурмовик Су-25. Украинским воинам удалось поразить вражеский самолет из ПЗРК "Игла".

Видео, которое зафиксировало пожар на месте падения Су-25, обнародовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. "Так догорают остатки сбитого вражеского штурмовика", – говорится в публикации.

Бронированный штурмовик Су-25 оккупантов был сбит в Донецкой области военным Сичеславской бригады ДШВ ВСУ.

"С начала широкомасштабной вооруженной агрессии войск РФ против Украины подразделениями ПВО 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбито 29 средств воздушного нападения противника, из них – 15 самолетов, 7 вертолетов и 7 БПЛА", – говорится в сообщении командования ДШВ.

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