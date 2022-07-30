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Игорь Яковенко: Победители вернутся вооружать белорусов, чтобы они свергли Лукашенко

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  • 30.07.2022, 15:30
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Игорь Яковенко: Победители вернутся вооружать белорусов, чтобы они свергли Лукашенко

Диктатор зря прикидывается идиотом.

Лукашенко будет продолжать предоставлять территорию Беларуси и свою логистику в пользование российской армии, но непосредственное вторжение – плохой сценарий для него. Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

«Лукашенко, конечно, постоянно притворяется идиотом», – считает журналист.

Оппозиционер добавил, что Лукашенко прекрасно чувствует опасность и понимает, что любая попытка непосредственно напасть на Украину, ввести на ее территории хотя бы одного солдата, приведет к тому, что украинская армия будет просто перемалывать белорусских военнослужащих.

«И они вернутся вооружать белорусов, чтобы они свергли Лукашенко, к чему белорусский народ готов, как показали выборы», – убежден Яковенко.

Если у Путина есть существенная поддержка населения, хоть и не 80%, как показывают заказные соцопросы, а где-то 45 – 50%, то у Лукашенко ее нет и в помине. Он и сам это понимает.

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