Игорь Яковенко: Победители вернутся вооружать белорусов, чтобы они свергли Лукашенко

Игорь Яковенко: Победители вернутся вооружать белорусов, чтобы они свергли Лукашенко3
- 30.07.2022, 15:30
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Диктатор зря прикидывается идиотом.
Лукашенко будет продолжать предоставлять территорию Беларуси и свою логистику в пользование российской армии, но непосредственное вторжение – плохой сценарий для него. Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
«Лукашенко, конечно, постоянно притворяется идиотом», – считает журналист.
Оппозиционер добавил, что Лукашенко прекрасно чувствует опасность и понимает, что любая попытка непосредственно напасть на Украину, ввести на ее территории хотя бы одного солдата, приведет к тому, что украинская армия будет просто перемалывать белорусских военнослужащих.
«И они вернутся вооружать белорусов, чтобы они свергли Лукашенко, к чему белорусский народ готов, как показали выборы», – убежден Яковенко.
Если у Путина есть существенная поддержка населения, хоть и не 80%, как показывают заказные соцопросы, а где-то 45 – 50%, то у Лукашенко ее нет и в помине. Он и сам это понимает.