Черешня за 7 рублей, огурцы — от 2 1 30.07.2022, 15:44

Что почем на Комаровском рынке в конце июля.

Какие цены установились в последние выходные июля на любимом рынке минчан, сообщает агентство «Минск-Новости».

В выходные на Комаровке многолюдно.

Белорусскую позднюю клубнику можно найти по 6 рублей за килограмм. Продавцы уверяют, что дешевле точно не будет.

Большой интерес у покупателей к черешне. За спелые и любимые многими ягоды придется заплатить от 7 рублей за 1 кг. Кстати, не так давно в ассортименте появились вишня и ежевика. За них просят в среднем от 4 и от 12 рублей соответственно.

Еще одна «любимица публики» — малина — тоже представлена на прилавках. Цена за стаканчик объемом 250 мл — от 11 рублей, черную смородину отдают за 7,5 рубля. Покупатели торгуются, часто ссылаясь на большой вес покупок, чтобы хотя бы незначительно сбить цену и сэкономить.

Любимая ягода минчан, представленная на рынке, — арбуз. Цена на всех прилавках, которые удалось пройти, колеблется в районе 3−4 рублей за кило. Дыню предлагают приобрести в среднем по 4 рубля.

В изобилии на Комаровке представлены нектарины, персики и абрикосы — все от 5 рублей. Чтобы найти выгодный вариант, лучше обойти несколько рядов. Достаточно и слив, цена вопроса — 4,5 рубля. Алычу отдадут за 4. Сохраняется спрос и на отечественные яблоки. За них придется заплатить от 2,5 рубля. Апельсины можно купить за 6, лимоны — за 7.

На овощных прилавках активнее всего разбирают огурцы и помидоры. Приобрести отечественные пупырчатые огурчики уже можно от 2 до 3,5 рубля за килограмм.

Спелые белорусские помидоры обойдутся дороже. В среднем кило томатов предлагают от 2,7 до 7 рублей.

Свежие капуста и морковь сейчас продаются за 1,5 рубля, свеклу отдадут за 3,5. За 100 г свежей зелени нужно заплатить примерно по рублю. Картошка у большинства продавцов стартует от 2.

Что касается грибов, то за любимые многими белорусами лисички просят в среднем 13 рублей.

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