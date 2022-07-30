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Украинские десантники захватили вражеский танк Т-72

  • 30.07.2022, 15:51
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Украинские десантники захватили вражеский танк Т-72

Бойцы похвастались шикарный трофеем.

Десантники 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили танк российских оккупантов Т-72.

Об этом сообщил офицер ВСУ Юрий Кочевенко на своей фейсбук-странице.

"Родные мои, я знаю как сейчас нам всем нужны хорошие новости. И они обязательно будут, мы все для этого делаем. Каждый день, каждый час и каждую минуту. Каждый на своем месте. А пока вот. Шикарный трофей 1-го батальона 95 ОДШБр — танк Т-72, в отличном состоянии и почти без пробега", — написал защитник Украины.

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