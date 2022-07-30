Как собрать ребенка в школу с минимальным бюджетом 30.07.2022, 16:02

Журналисты сравнили цены в ЦУМе и на рынке.

В редакцию Myfin.by написала читательница Татьяна. У нее двое детей: девочка Юля, пойдет в 5 класс, и мальчик Денис, с сентября будет учиться в 8 классе. Детвора из всех вещей за лето повырастала. Недавно Татьяна прочитала в интернете, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется в сумму от 330 до 1300 рублей. И попросила журналистов издания проверить, насколько реально в Минске уложиться именно в 330 рублей. Корреспонденты портала прошлись по ЦУМу и по Торговому городу «Ждановичи», чтобы попробовать попасть в минимальный школьный бюджет.

Собраться в школу за 330 рублей? Вызов принят!

ЦУМ – одно из основных мест для закупок всего необходимого к школе. На первом этаже располагаются канцелярские товары, на втором – рюкзаки и сумки, а на третьем продается школьная форма и другая одежда.

Цены здесь каждый день меняются в зависимости от скидок. Например, в среду 27 июля можно было купить непродовольственные товары на 35–40% дешевле. На 30 и 31 июля тоже запланированы акции – скидка до 33% от розничной цены на непродовольственные товары от 7 рублей за 1 единицу/метр.

Фото: Myfin.by

Мы пришли, чтобы собрать 4 комплекта школьной формы (2 варианта для каждого ребенка: основной и на замену, когда первый в стирке): для девочки (4–6 класс) и для мальчика (7–9 класс). Цены будем давать и со скидкой, и без нее.

Итак, для девочки получился вот такой список покупок:

сарафан черный – около 90 рублей (можно найти и за 55,18 руб., но это уже варианты серого или темно-синего цвета с полосками, мы взяли универсальную классику);

темно-серые брюки белорусского производства – около 97 рублей;

пиджак/жакет классический – около 164 рублей;

рубашка белая с воротником – около 82 рублей;

блузка белая свободного кроя – около 46 рублей.

Фото: Myfin.by

2 комплекта одежды для девочки нам обошлись приблизительно в 480 рублей. С учетом скидки в 35% получится 312 рублей. То есть минимальный набор школьной одежды в нижнюю границу обозначенного бюджета вписывается, но если добавить к этому списку спортивный костюм и майку, то затраты с учетом скидок вырастут до 450 рублей. Если семейный бюджет позволяет, можно купить для девочки еще платье (цены от 70 рублей) и юбку (цены от 40 рублей). Но это увеличит траты до 500–560 рублей, причем в эту сумму не входят обувь и рюкзак.

Фото: Myfin.by

В магазине мы встретили маму с ребенком, которые несли в примерочную 7 элементов школьной одежды.

– Моя дочка идет в четвертый класс, поэтому для меня не в первый раз уже что-то выбирать ей для школы. В этом году из новинок планируем купить брюки, юбку, рубашку, кофту. На это хочу потратить 200–250 рублей. Понимаю, что еще нужно будет купить рюкзак и канцелярские принадлежности, но заранее бюджет на них не считали, — рассказывает Екатерина.

Парню в 7–9 классе необходимы следующие предметы гардероба:

брюки мужские (2 пары) – около 76 рублей (за шт.);

пиджак классический – около 264 рублей;

белая рубашка – около 82 рублей;

цветная рубашка – около 58 рублей.

Стоимость минимального комплекта одежды для мальчика составила около 555 рублей, если отнимать скидку в 35%, то получаем примерно 362 рубля. Это уже за рамками минимально обозначенного бюджета в 330 рублей.

Если плюсовать покупку спортивного костюма и майки, то сумма затрат увеличится еще на 100–120 рублей. Раз уж решили гулять на все, то присмотрите для ребенка бабочки и галстуки к рубашкам (цены от 30 рублей) и джемперы (цены от 40 рублей).

Фото: Myfin.by

У стендов с одеждой мы встретили бабушку, которая активно предлагала своему внуку примерить рубашку. Спросили, сколько она уже потратила или еще планирует потратить на подготовку к учебному году.

– Мой внук идет в первый класс. Я привела его в ЦУМ, потому что не только же родителям покупать ему все к школе, мне тоже хочется что-то купить к новому учебному году. Большая часть расходов, конечно, будет на плечах родителей, но мы сейчас смотрим запасные брюки, кофту и туфли, может, и еще что-то купим. Планирую потратить где-то 300 рублей.

Фото: Myfin.by

К затратам, которые мы подсчитали выше на школьную форму для мальчиков и для девочек, нужно еще приплюсовать стоимость рюкзака. Их в ЦУМе можно купить на двух этажах: втором и третьем. Цены на модели для обоих полов будут практически одинаковыми. Для младшего школьного возраста с бодрыми расцветками и изображениями мультяшных персонажей рюкзаки обойдутся в сумму от 100 рублей.

Фото: Myfin.by

Для старшего школьного возраста модели однотонные и стоят от 70–80 рублей. Есть рюкзаки и за 170–200 рублей, в которые уже помещается ноутбук. Если посчитать цену с учетом скидки, то самый простой рюкзак здесь будет стоить от 45 рублей.

Уложить покупку минимального набора одежды для школы в 330 рублей в ЦУМе – очень сложно, но с учетом скидок все-таки возможно. Однако с рюкзаками, обувью, канцелярскими и другими товарами лучше ориентироваться на 700–1000 рублей .

А если закупаться на рынке, сколько можно сэкономить?

В торговом городе «Ждановичи» множество павильонов, мы выбрали для приценки открытую торговую площадку «Модный квартал» и торговый центр «Мир моды». И там, и там утром буднего дня людей практически нет, только скучающие продавцы.

У входа в «Модный квартал» сразу можно увидеть много рюкзаков и сумок. Цены начинаются от 20 рублей за маленькие однотонные рюкзаки и доходят до 80 рублей за большие и более прочные модели. Если найти общий язык с продавцом, то почти любой рюкзак можно купить за 30–40 рублей.

Фото: Myfin.by

В торговом центре «Мир моды» самый дешевый детский рюкзак продают за 50 рублей. В соседнем павильоне можно найти и что-то элегантное, например, сумки через плечо за 50–70 рублей. Здесь же продают и женские рюкзаки за 89 рублей.

Фото: Myfin.by

Итак, возвращаемся к школьной форме. Список одежды для девочки 4–6 класса остался прежним, смотрим на цены (даем разбежку, потому что стоимость вещей в «Модном квартале» и «Мире моды» немного отличается):

черный сарафан – 60–95 рублей;

брюки-клеш – 40–65 рублей;

пиджак – 80–90 рублей;

рубашка белая – 30–65 рублей;

блузка белая – 30–40 рублей.

Фото: Myfin.by

Минимальный набор одежды на девочку обойдется в сумму от 240 до 355 рублей. Если еще добавить к этому списку спортивный костюм за 75 рублей, получится от 315 до 430 рублей. Можем немножко удешевить спортивную форму, если купим комплект шорты + майка за 45 рублей. И тогда сможем себе позволить приобрести еще кеды за 40 рублей, уложившись при этом в 325 рублей.

Фото: Myfin.by

Спросили проходящих мимо восьмиклассниц про подготовку к школе.

– Мы приехали сюда уже с готовым списком необходимых вещей. Список немаленький, поэтому понимаем, что на все придется потратить не меньше 500 рублей. Единственный нюанс — на рынке нужно действительно выбирать и оценивать качество и фасон. Хочется чего-то современного, качественного и подешевле, — рассказывает одна из девушек, Ульяна.

Фото: Myfin.by

Теперь посчитаем цену за комплект одежды на мальчика:

брюки мужские (2 пары) – от 50 до 80 рублей (за шт.);

пиджак классический – от 100 до 150 рублей (если вы не планируете ограничивать себя в деньгах, можно вместо раздельных брюк и пиджака купить сразу костюм за 300 рублей);

белая рубашка с коротким рукавом – от 10 до 30 рублей;

цветная рубашка с длинным рукавом – от 45 до 70 рублей.

Фото: Myfin.by

Получается, чтобы собрать в 7–9 класс мальчика, понадобится от 255 до 330 рублей. То есть идеально вписались в нижнюю границу обозначенного изначально бюджета. Если прибавить еще спортивный костюм, общая сумма увеличится на 75 рублей. Как и в случае с девочками, можно сэкономить – купить майку + шорты за 45 рублей. Но даже так при лимите в 330 рублей на кеды, которые стоят 40 рублей, нам не хватит буквально 10 рублей.

Возможность торговаться и влиять на конечную стоимость товара делает свое дело, поэтому, закупаясь к школе на рынке, можно гораздо легче вписаться в 330 рублей.

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