CNN: Россия тайно вывозит из Судана золото 1 30.07.2022, 16:03

1,232

Важную роль в сделках между Москвой и Хартумом играет Евгений Пригожин.

Россия тайно вывозит из африканского государства Судан золото, маскируя это под экспорт других товаров, в частности печенья. Это утверждается в расследовании CNN.

Всего, как утверждается, за последние полтора года из Судана в Россию было отправлено не меньше 16 самолетов с золотом. При этом, по данным источников, в схеме участвует военное руководство Судана, которое позволяет вывозить золото в обход установленных правил и тем, как утверждается, лишает страну сотен миллионов долларов дохода. Как отмечает CNN, военное руководство Судана становится все более пророссийским - в обмен на поддержку со стороны Москвы, которая, в частности, де-факто поддержала переворот в 2021 году, который укрепил власть военных. CNN цитирует отставного чиновника США, который предполагает, что переворот был поддержан Россией именно с целью добиться от суданских властей беспрепятственного доступа к природным ресурсам.

Утверждается, что важную роль в сделках между Москвой и Хартумом играет Евгений Пригожин. О деятельности его компаний, как и предположительно связанной с ним "ЧВК Вагнера", в Африке и в Судане в частности сообщалось и ранее. Как утверждает CNN, в Судане связанной с Пригожиным компании M-invest принадлежит компания Meroe Gold, которая одновременно добывает золото и предоставляет охранные услуги. По данным центра "Досье", операции, связанные с вывозом суданского золота, курирует Александр Кузнецов (известный как Ратибор или Радимир), который назван в расследовании одним из высокопоставленных деятелей ЧВК Вагнера.

Как отмечает CNN, российская экспансия в Судане началась вскоре после аннексии Крыма. Поставки золота считаются эффективным средством для обхода западных санкций. CNN утверждает, что обращался за комментариями в МИД, Минобороны России и группе компаний, которыми руководит Пригожин. Никто из них не ответил на запрос.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».