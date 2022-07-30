Власти признали, что в Минске есть дефицит врачей 30.07.2022, 16:10

Нехватка медиков наблюдается не только в столице.

В Минске наблюдается дефицит врачей. Проблему признала глава столичного комитета по здравоохранению Елена Богдан.

— Нам не хватает врачей общей практики, участковых педиатров, врачей скорой медицинской помощи, врачей приемных отделений больниц, — сказала чиновница в эфире "Радио Минск".

Богдан отметила, что все эти специалисты "работают на передовой, и это очень тяжелый труд".

"Еврорадио" изучило республиканский банк вакансий: в Минске не хватает более тысячи врачей-специалистов. Подавляющему большинству предлагают зарплату до 1500 рублей, половине — до 1000 рублей. Дефицит медиков наблюдается не только в столице: всего в Беларуси требуются тысячи врачей, медсестер и санитаров. При этом количество вакансий для медработников постоянно растет. В том числе из-за "чисток" среди "нелояльных" медиков, которые сейчас начались не только в государственных, но и в частных учреждениях здравоохранения.

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