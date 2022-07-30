Российские пропагандисты рассказали о предстоящем теракте в Оленовке еще в начале июня 30.07.2022, 16:24

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Описание атаки было опубликовано в прокремлевском телеграм-канале.

В начале июня прокремлевский телеграм-канал в сообщении о поставках украине HIMARS описал предстоящее военное преступление РФ в колонии в Оленовке, где содержали украинских заключенных.

Описание предстоящего теракта в Оленовке было опубликовано 5 июня в прокремлевском телеграм-канале "НЕЗЫГАРЬ", сообщает Цензор.НЕТ.

В публикации говорилось о поставках Украине реактивных систем залпового огня от западных партнеров. Российские пропагандисты утверждают, что использование РСЗО курируют "Ми 6" и "офицеры Минобороны Великобритании".

Лагерь военнопленных украинцев в Оленовке они называют одной из возможных целей для ВСУ.

"Британцы хотят обставить удар РСЗО, как попытку ВР РФ скрыть "казнь и пытки над пленными, а после хайпонуть за темником Бучи", - говорится в сообщении.

"НЕЗЫГАРЬ" - анонимный телеграм-канал. У него более 415 тыс. подписчиков.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что Оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты.

В аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что возникшие от пожара повреждения колонии №120 не присущи принципу работы реактивной системы залпового огня HIMARS.

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