Желающих выехать в Польшу белорусов стало слишком много 8 30.07.2022, 16:52

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В пункте пропуска «Берестовица» электронная очередь на платное прохождение границы растянулась уже на неделю.

Мест в платной очереди для легковых машин на выезде из Гродненской области в Польшу нет на неделю вперед, пишет «Блог Гродно».

Сейчас в Польшу можно попасть только через пункт пропуска «Берестовица», ближайший к гродно погранпереход «Брузги - Кузница» не работает. Очередь на выезд сейчас формируется по мере приезда автотранспорта на специальную парковку, правда, по словам обычных белорусов, в зоне ожидания смело можно провести и сутки. Для тех, кто готов платить, предусмотрена возможность ускоренного проезда — автомобилист платит и бронирует себе место в очереди на конкретное время для проезда к границе.

Сейчас же, желающих выехать в Польшу и готовых платить за это стало так много, что ближайшей датой для покупки себе места в очереди в Берестовице является 5 августа. Да и то, выбирать там особо не из чего: два места с 15:00 до 16:00 и шесть с 16:00 до 17:00.

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