В регионах Беларуси продолжаются политические зачистки

В регионах Беларуси продолжаются политические зачистки1
- 30.07.2022, 17:12
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В Пружанах задержали бывшего следователя и директора швейной фирмы.
По информации правозащитников, всего в Пружанах задержано четыре человека, о двух известно точно, пишет «Вясна».
Провластные телеграм-каналы сообщают о задержании директора швейной фирмы Сергея Вакульчика. На «покаяльном видео» 45-летний мужчина говорит, что был задержан за то, что на своей странице в Одноклассниках разместил фотографию с какой-то не понравившейся силовиками символикой. Сообщается, что Сергею назначили 15 суток ареста.
Также известно о задержании бывшего следователя Максима Куровского. Его, по предварительным сведениям, задержали за комментарии в интернете.
Ранее были проведены массовые задержания в соседних с Пружанами районных центрах Брестской области —Дрогичине и Иваново.