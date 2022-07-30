В регионах Беларуси продолжаются политические зачистки 1 30.07.2022, 17:12

2,632

В Пружанах задержали бывшего следователя и директора швейной фирмы.

По информации правозащитников, всего в Пружанах задержано четыре человека, о двух известно точно, пишет «Вясна».

Провластные телеграм-каналы сообщают о задержании директора швейной фирмы Сергея Вакульчика. На «покаяльном видео» 45-летний мужчина говорит, что был задержан за то, что на своей странице в Одноклассниках разместил фотографию с какой-то не понравившейся силовиками символикой. Сообщается, что Сергею назначили 15 суток ареста.

Также известно о задержании бывшего следователя Максима Куровского. Его, по предварительным сведениям, задержали за комментарии в интернете.

Ранее были проведены массовые задержания в соседних с Пружанами районных центрах Брестской области —Дрогичине и Иваново.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».