«Передовые» технологии: российские солдаты показали странный способ разминирования 7 30.07.2022, 17:24

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Видеозапись в сеть выложили сами оккупанты.

Российские оккупанты в очередной раз показали миру, чего стоят "передовые технологии" их армии. В то время как саперы Украины и всего цивилизованного мира имеют все необходимое для максимально безопасного процесса работы, российские военные разминируют территорию с помощью пластиковой бутылки.

Как пишет "Обозреватель", об этом сообщают на Telegram-канале "Третья сила". В подтверждение предоставляется запись, которую в сеть выложили сами захватчики.

На записи видно, как российский сапер пытается разминировать территорию обрезанной бутылкой, привязанной к какой-то палке. В то же время на нем практически нет специализированной одежды, которая могла бы ее защитить в случае взрыва.

Это еще раз доказывает, что для Кремля солдаты – всего лишь "пушечное мясо".

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