США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины 1 30.07.2022, 17:36

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Об этом сообщили в Пентагоне.

Соединенные Штаты начали процесс приобретения зенитно-ракетных комплексов NASAMS для передачи их Украине.

Об этом 29 июля на брифинге сообщил представитель Пентагона, текстовая версия мероприятия опубликована на сайте минобороны США.

СМИ спросили чиновника, когда системы ПВО "пойдут на контракт" и когда NASAMS будут переданы Украине.

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки систем… Мы продвигаемся вперед в этом", – ответил представитель Пентагона.

По его словам, точная дата поставок в Украину систем ПВО NASAMS пока неизвестна.

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