Белорус пытался провезти в Литву шесть чемоданов с сигаретами 2 30.07.2022, 17:43

Фотофакт.

Белорус пытался провезти в Литву 6 чемоданов и ручную кладь с сигаретами на сумму более 34 тысяч евро, сообщает пресс-служба литовской таможни. Его задержали.

Его задержали на прошлой неделе сотрудники контрольно-пропускного пункта Вильнюсского аэропорта. Мужчина летел в Литву через Турцию. Всего при нем было обнаружено 9 148 пачек сигарет.

Начато досудебное расследование по факту контрабанды. Нарушитель был задержан на 2 дня и позже отпустили под подписку о невыезде из Литвы. В качестве меры предосторожности у него также конфисковали документы и взяли денежный залог.

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