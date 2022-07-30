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Норвегия передала ВСУ 14 бронированных машин IVECO

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  • 30.07.2022, 17:46
Норвегия передала ВСУ 14 бронированных машин IVECO

Такие бронеавтомобили использовались в Афганистане.

Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III – сообщили на сайте правительства Норвегии.

«Эти транспортные средства имеют хорошую мобильность и защиту, и относятся к тому же типу, который использовали норвежские силы в Афганистане», - отметили в сообщении.

В правительстве отметили, что бронеавтомобили поставляются по просьбе украинской власти в дополнение к другому военному оборудованию, такому как артиллерия, переносная противовоздушная оборона (ПЗРК) и бронетранспортеры, которые Норвегия уже передала Украине раньше.

“Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России», – сказал министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.

Машины представляют собой вариант Iveco LMV – армейский многоцелевой внедорожник с бронированным корпусом. Масса машины в базовой комплектации составляет 7 т, максимальная скорость – 130 км/ч, запас хода – 600 км. По состоянию на 2016 год в Вооруженных Силах Норвегии было 170 автомобилей IVECO LAV в разных вариантах.

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