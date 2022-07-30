Названы три лучших пляжа недалеко от Минска, где можно покупаться и отдохнуть 30.07.2022, 17:49

Чем они особенны и как до них добраться.

Белорусское лето очень непредсказуемое: сегодня — дождь, а завтра светит солнце. И если в холодные дни есть только желание не выходить из дома и пить горячий чай, то в жаркие — хочется поехать на зону отдыха, чтобы поплавать и позагорать. По данным Санитарно-эпидемиологической службы в Минске и его окрестностях такой отдых разрешен на 21 общественном пляже. Однако у минчан также есть возможность посещать частные зоны отдыха. Сайт realt.by рассказал о лучших пляжах, которые находятся недалеко от Минска.

Пляж № 8 (водохранилище Дрозды)

Травянистый пляж расположился в 2,5 км от МКАД. Во время проверки готовности зон отдыха к купальному сезону комиссия Мингорисполкома назвала именно его лучшим. По своим размерам пляж № 8 − один из самых маленьких в Минске.

Необычно и то, что разделен пополам дорогой, поэтому с одной стороны на другую придется переходить через нерегулируемый пешеходный переход.

Что есть на пляже?

Здесь можно найти стандартный необходимый набор - переодевалки, туалеты, летний душ и лавочки для отдыха. А еще сюда можно приезжать на автомобиле: рядом есть парковка. Для любителей покушать на территории пляжа размещена бургерная Grill Manero с уютной лаунж-зоной. Детям тоже найдется, чем заняться, − для них установлен небольшой комплекс с горкой, качелями и батутом.

Особенности: с 2022 года на этом пляже сотрудники ОСВОД бесплатно обучают детей плаванию.

Координаты: 53.961 836, 27.426 764

Добраться можно автобусами № 136, 190э, поездом «Минск — Беларусь».

Пляж № 5 (Минское море)

Самый известный молодежный пляж с вместительной парковкой рядом, большим фудкортом и ночными вечеринками.

Что есть на пляже?

Сам по себе пляж достаточно большой, на нем играет приятная музыка. Для удобства отдыхающих установлены кабинки для переодевания, беседки и пляжная мебель. Любители активного образа жизни смогут найти себе развлечение по душе. Например, здесь можно поиграть в волейбол, арендовать водный банан или плюшки, попробовать сапсерфинг. Детские развлечения тоже имеются: можно провести время на специальной площадке с горками. Плюс на пляже № 5 большой выбор еды как в фудтраках, так и в размещенных на территории кафе и гриль-баре.

Особенности: до полуночи, а иногда и дольше на пляже можно потанцевать. Здесь часто проводятся диджейские сеты, мастер-классы по бачате и играет клубная музыка.

Координаты: 53.974 775, 27.417 589

Добираться удобнее всего на автомобиле. Из общественного транспорта до места назначения ходят автобусы № 219, 227, 419, 420 и маршрутки № 1419, 1564, 1589, 1589А (остановка «Поворот на Минское море»), а также электричка «Минск — Молодечно» (до остановки «Минское море»).

Пляж на горнолыжном курорте «Логойск»

В плане инфраструктуры это самый лучший пляж со скошенным газоном и чистой водой. Рядом расположены гостиница, гостевые домики, бар и ресторан, бани и другое.

Что есть на пляже?

На территории пляжа находится все необходимое отдыхающим — специально обустроенный пирс, кабинки для переодевания, зонты с шезлонгами, чистые стационарные душевые и туалеты. На пляж удобно добираться на машине, ведь возле него находится две больших парковки: одна − возле въезда в комплекс, а вторая — возле гостиницы. Желающие могут поиграть в баскетбол, волейбол и футбол на специальных площадках, а для детей есть водная надувная горка и веревочный городок.

Особенности: так как пляж устроен на территории спортивного комплекса, то и спортивных развлечений здесь предлагается на любой вкус: летние тюбинги, скалодром, дартс, настольный теннис, бильярд, стрельба в тире. Также есть прокат серфинга и водных лыж.

Цена: для взрослых за день — 5 BYN, для детей (до 12 лет) — 3 BYN.

Режим работы: будние — с 12.00 до 20.00; выходные — с 10.00 до 20.00.

Координаты: 54° 10′ 58″ N, 27° 48′ 30″ E

Как добраться: это самый дальний от Минска пляж, находится в 35 км от города. Доехать можно автобусами № 350 и 250 по направлению «Минск — Логойск» или маршруткой № 198, которая ходит каждые полчаса.

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