Ученые установили области мозга, в которых может находиться сознание 30.07.2022, 17:53

Специалисты использовали подробную карту нейронных связей в мышином мозге.

Исследователи из Токийского университета установили важность определенных типов нейронных связей в идентификации сознания. Работа ученых была опубликована в журнале Cerebral Cortex.

Чтобы определить области мозга, в которых находится сознание, исследователи искали в нейронных сетях мозга двунаправленные пути. По словам ученых, эти связи могут быть механизмом, достаточным для возникновения сознательного опыта.

Двунаправленные нейронные пути подразумевают, что по нервам мозг может как получать информацию, так и отправлять обратно. По словам ученых, не каждая область мозга может одновременно и отправлять, и получать сигнал.

Исследователи выдвинули гипотезу, что эти двунаправленные связи являются важной отличительной чертой областей мозга, ответственных за сознание. Чтобы доказать свою теорию, ученые использовали подробную карту нейронных связей в мышином мозге и вычислительную модель для определения областей мозга с сильными двунаправленными связями.

«Мы обнаружили, что эти связи не были равномерно распределены по всем основным областям, а скорее сосредоточены в коре головного мозга и таламусе. Именно в этих зонах мозга может скрываться сознание», – сказал автор работы Дзюн Китазоно.

Ученые продолжат изучать эти области мозга и двунаправленные нейронные связи, чтобы точно установить местонахождение сознания.

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