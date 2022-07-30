Пионтковский: У Кремля тяжелое положение 30.07.2022, 17:59

Они понимают, что потерпели глубочайшее стратегическое поражение.

Российский политолог Андрей Пионтковский оценил ситуацию на южном направлении в связи с подготовкой контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины.

РФ пытается добиться прекращения огня потому что опасается контрнаступления ВСУ в Херсонской области, подчеркнул он в эфире "Эспрессо".

"У Кремля тяжелое положение: они понимают, что потерпели глубочайшее стратегическое поражение. Россияне боятся украинского контрнаступления на Херсонщине, военными средствами они не могут его сорвать, поэтому хотят сорвать дипломатическими", — говорит собеседник.

Он убежден в том, что поведение кремлевской верхушки противоречиво и свидетельствует о состоянии психического дискомфорта, в том числе "в голове фюрера".

Эксперт пояснил, что план покорения РФ Украины провалился, и все, что Москва сейчас делает – отчаянно добивается прекращения огня.

"Этому и были в основном посвящены стамбульские переговоры. Вы же знаете, что такое было настойчивое условие Москвы – к этому пакету соглашений приписать еще прекращение огня в районе Херсона", – добавил Пионтковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».