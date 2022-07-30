Пионтковский: У Кремля тяжелое положение
- 30.07.2022, 17:59
Они понимают, что потерпели глубочайшее стратегическое поражение.
Российский политолог Андрей Пионтковский оценил ситуацию на южном направлении в связи с подготовкой контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины.
РФ пытается добиться прекращения огня потому что опасается контрнаступления ВСУ в Херсонской области, подчеркнул он в эфире "Эспрессо".
"У Кремля тяжелое положение: они понимают, что потерпели глубочайшее стратегическое поражение. Россияне боятся украинского контрнаступления на Херсонщине, военными средствами они не могут его сорвать, поэтому хотят сорвать дипломатическими", — говорит собеседник.
Он убежден в том, что поведение кремлевской верхушки противоречиво и свидетельствует о состоянии психического дискомфорта, в том числе "в голове фюрера".
Эксперт пояснил, что план покорения РФ Украины провалился, и все, что Москва сейчас делает – отчаянно добивается прекращения огня.
"Этому и были в основном посвящены стамбульские переговоры. Вы же знаете, что такое было настойчивое условие Москвы – к этому пакету соглашений приписать еще прекращение огня в районе Херсона", – добавил Пионтковский.