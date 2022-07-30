Во время матча «Эвертона» и киевского «Динамо» дали пробить пенальти волонтеру, который помогает украинцам

Во время матча «Эвертона» и киевского «Динамо» дали пробить пенальти волонтеру, который помогает украинцам2
- 30.07.2022, 18:09
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Видеофакт.
Во время благотворительного матча английского «Эвертона» и киевского «Динамо» дали пробить пенальти волонтеру, который помогает украинцам.
В конце игры судья внезапно назначил 11-метровый удар, а на поле вышел Пол Стретон.
Мужчина работает в городском совете Ливерпуля и трижды ездил в Польшу с гуманитарной миссией.
Также Стретон помогает переселенцам из Украины в Великобритании.
Мужчина реализовал свой удар. Хотя гол не засчитали, британец был очень счастлив.