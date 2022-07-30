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Во время матча «Эвертона» и киевского «Динамо» дали пробить пенальти волонтеру, который помогает украинцам

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  • 30.07.2022, 18:09
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Во время матча «Эвертона» и киевского «Динамо» дали пробить пенальти волонтеру, который помогает украинцам

Видеофакт.

Во время благотворительного матча английского «Эвертона» и киевского «Динамо» дали пробить пенальти волонтеру, который помогает украинцам.

В конце игры судья внезапно назначил 11-метровый удар, а на поле вышел Пол Стретон.

Мужчина работает в городском совете Ливерпуля и трижды ездил в Польшу с гуманитарной миссией.

Также Стретон помогает переселенцам из Украины в Великобритании.

Мужчина реализовал свой удар. Хотя гол не засчитали, британец был очень счастлив.

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