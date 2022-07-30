В Минобразования Беларуси резко передумали насчет школьной формы 3 30.07.2022, 18:11

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Что кроме косынок может считаться ее элементом.

В Министерстве образования, где раньше возмутились идеей слуцкой школы сделать косынку и галстук «единым элементом» формы учениц, неожиданно передумали: глава ведомства Андрей Иванец дал добро и на косынки, и на галстуки, и даже на бабочки, сообщает zerkalo.io со ссылкой на в пресс-службу Минобразования.

В этом году Министерство образования решило обязать каждую школу выбрать собственный «единый элемент школьной одежды», который будут носить все ученики. В средней школы № 11 Слуцка педработники, как им казалось, выполнили поручение: единым элементом школьной одежды для мальчиков сделали галстуки, а для девочек — косынки.

Однако в министерстве раскритиковали инициативу случчан и заявили, что их «опять неправильно понимают». По словам чиновников, элемент школьной формы — это не значок, не галстук и не косынка, а выбирать его нужно из каталога школьной формы.

Неизвестно, смягчили ли противники косынок с тех пор свою позицию или предыдущее высказывание пресс-службы министерства просто не было согласовано с начальством, однако уже 29 июля глава ведомства Андрей Иванец уточнил, что косынка все-таки может использоваться как отличительный элемент наряду с другими аксессуарами — галстуками и бабочками.

Кроме того, школы также могут выделить своих учеников с помощью предмета гардероба – брюк, жакетов, юбок, рубашек с нанесенным логотипом учреждения образования (значок или эмблема).

— Креатив и пожелания подрастающего поколения мы только приветствуем, — заявил министр, но предупредил, что школы должны выбрать пресловутый отличительный элемент уже к 1 августа.

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