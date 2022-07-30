ВСУ бьют по складам и логистике оккупантов на юге Украины
- 30.07.2022, 18:13
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Раскрыты детали ночных ударов.
Украинские защитники на юге продолжают лишать русских оккупантов боеприпасов, горючего и путей, по которым враг пополняет свои потери.
Об этом говорится в дневной сводке ОК Пивдень в Facebook.
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают усиленный огневой контроль транспортных и логистических объектов, на которые рассчитывает враг в своих стратегических планах", - делятся военные.
По итогам ночной работы уничтожены вражеские запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Бериславском районе.
Также в Новой Каховке критически уменьшены вражеские запасы горючего и максимально затруднено транспортное сообщение.