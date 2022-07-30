Часть гигантской китайской ракеты упадет на Землю в воскресенье 30.07.2022, 18:37

Что известно.

В это воскресенье массивный ускоритель китайской ракеты-носителя Long March 5B, которая участвовала в запуске нового модуля орбитальной станции КНР, упадет на Землю. Ожидается, что некоторые ее части будут достаточно массивными, чтоб достичь нашей планеты, сообщает Science alert.

Длина ускорителя ракеты составляет 53,6 метра, а его вес – около 23 метрических тонн. Хорошая новость заключается в том, что возможность нанесения значительного урона в результате ее падения крайне низка. Плохая же заключается в том, что никто с уверенностью не может сказать, куда она упадет.

Ученые со всего мира работают над тем, чтобы определить регион. Пока считается, что это падение произойдет 31 июля. Ожидается, что части ракеты упадут в регионе между голубыми и желтыми пересекающимися линиями.

«Из-за неконтролируемого характера ее падения существует ненулевая вероятность того, что уцелевшие обломки приземлятся в населенной зоне — более 88% населения мира живет в регионе потенциального вхождения ракеты в атмосферу», — заявила компания Aerospace Corporation, которая отслеживает движение обломков ракеты.

Там также добавили, что повторный вход объекта такого размера в атмосферу приведет к тому, что он сгорит не полностью. Вероятно, что поверхности планеты достигнут 20-40% его массы.

Отмечается, что нечто подобное уже наблюдалось в прошлом году. Но тогда обломки ракеты упали над отдаленными частями Индийского океана. В 2020 году части ракеты-носителя того же производителя упали недалеко от Кот-д'Ивуар, повредив постройки в деревнях, но все же не нанеся серьезного ущерба.

В большинстве ракетных запусков ускоритель помогает вывести ракеты из атмосферы Земли. Это первая ступень, которая отделяется, как только ракета достигает космоса.

Если речь идет о многоразовых ракетах, например, Falcon от SpaceX, их ускорители контролируемо возвращаются на Землю уже вскоре после запуска. Ускорители, которые используются NASA, контролируемо опускаются в определенное место с помощью парашютов, затем их забирают специальные корабли и ремонтируют. Такие ускорители даже не успевают выйти на орбиту.

Но когда дело касается аппаратов, достигших орбиты, отслеживать их становится гораздо сложнее. Ракета Long March 5B настолько огромная, что, по расчетам, вес ускорителя во время входа в атмосферу составит четыре-девять метрических тонн.

Это пугающая информация. Но исследование, опубликованное ранее на этой неделе, показало, что шанс для любого человека быть убитым космическим мусором на данный момент оценивается в шесть на 10 триллионов. Более того, 75% планеты в регионе, где может упасть ракета, составляет вода, джунгли или пустыня.

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