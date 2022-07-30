В Могилеве убит местный предприниматель 9 30.07.2022, 18:47

7,312

Что произошло.

Сегодня утром в Могилеве был убит местный предприниматель, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

34-летний мужчина отдыхал дома у 51-летнего приятеля и распивал спиртное. Между ними возник конфликт, хозяин схватил кухонный нож и несколько раз ударил им гостя. Бизнесмен скончался от ранений.

На месте работает следственно-оперативная группа, изъяты следы и объекты, по которым будет назначен ряд экспертиз.

Подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас с его участием проводятся следственные действия. Установлено, что ранее фигурант уже судим за аналогичное преступление.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».