В Могилеве убит местный предприниматель

В Могилеве убит местный предприниматель9
- 30.07.2022, 18:47
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Что произошло.
Сегодня утром в Могилеве был убит местный предприниматель, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
34-летний мужчина отдыхал дома у 51-летнего приятеля и распивал спиртное. Между ними возник конфликт, хозяин схватил кухонный нож и несколько раз ударил им гостя. Бизнесмен скончался от ранений.
На месте работает следственно-оперативная группа, изъяты следы и объекты, по которым будет назначен ряд экспертиз.
Подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас с его участием проводятся следственные действия. Установлено, что ранее фигурант уже судим за аналогичное преступление.