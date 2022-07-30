В Британии проходит вторая за неделю забастовка железнодорожников 30.07.2022, 19:12

Чего добиваются машинисты.

Около 5000 машинистов Британии вышли на забастовку в субботу в рамках кампании за повышение зарплат после того, как уровень инфляции в стране достиг самого высокого уровня за 40 лет.

Об этом сообщает Reuters.

24-часовая забастовка, организованная профсоюзом машинистов ASLEF, является второй крупной протестной акцией на этой неделе на британской железнодорожной сети после того, как 40 000 членов профсоюзов RMT и TSSA, представляющих других работников железной дороги, провели большую забастовку в среду.

Стремительный рост инфляции – инфляция потребительских цен на данный момент составляет 9,4% – и ограниченное повышение заработной платы обострило трудовую напряженность в разных секторах, включая почтовые услуги, здравоохранение, школы, аэропорты и судебную систему.

Ожидается, что забастовка на железной дороге повлечет за собой "значительные сбои" в субботу и воскресенье утром, сообщает Network Rail, которая управляет железнодорожной инфраструктурой Британии.

Почти все семи из 34 железнодорожных операторов страны были отменены, включая региональные сети для юго-восточной и восточной Англии, а также междугородние линии, соединяющие Лондон с юго-западной Англией, северо-восточной Англией и Эдинбургом.

Британские железнодорожные услуги в основном осуществляются на коммерческой основе иностранными государственными железнодорожными компаниями, получающими краткосрочные контракты и эксплуатационные субсидии от правительства. Эти субсидии выросли, поскольку пассажиры оставались дома во время пандемии COVID-19.

Генеральный секретарь ASLEF Мик Вилан сказал, что франчайзинговые соглашения обычно предполагают повышение зарплаты машинистам всего на 2%.

Стив Монтгомери, управляющий директор железнодорожного оператора First Rail и глава общеотраслевой Rail Delivery Group, сказал, что операторы будут повышать зарплату только в том случае, если машинисты согласятся на изменения в рабочих практиках, которые сэкономят деньги.

"Мы не говорим людям "работать дольше", а хотим быть более продуктивными в те часы, которые у них сейчас есть", — сказал он.

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