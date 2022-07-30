Глава МВД Латвии: Временный забор на границе с Беларусью выполняет свою функцию 1 30.07.2022, 19:21

Он значительно затрудняет прибытие нелегалов.

Об этом рассказал министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс во время посещения объектов Государственной пограничной охраны в Латгале.

Как сообщает агентство LETA, Эклонс посетил объекты Госпогранохраны в Латгали, а также латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы.

“На границе с Беларусью активно ведутся вырубка леса, изыскательские и строительные работы, — пишет латвийская пресса. — Подтверждено также, что временное ограждение полностью выполняет свою функцию — оно служит препятствием, которое значительно затрудняет прибытие нелегальных мигрантов в Латвию, ведь даже в тех случаях, когда кто-то незаконно пытается перелезть через него, пограничники смогут отреагировать быстро. С 10 августа 2021 года предотвращено почти 6800 попыток незаконного пересечения границы”.

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