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Глава МВД Латвии: Временный забор на границе с Беларусью выполняет свою функцию

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  • 30.07.2022, 19:21
Глава МВД Латвии: Временный забор на границе с Беларусью выполняет свою функцию

Он значительно затрудняет прибытие нелегалов.

Об этом рассказал министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс во время посещения объектов Государственной пограничной охраны в Латгале.

Как сообщает агентство LETA, Эклонс посетил объекты Госпогранохраны в Латгали, а также латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы.

“На границе с Беларусью активно ведутся вырубка леса, изыскательские и строительные работы, — пишет латвийская пресса. — Подтверждено также, что временное ограждение полностью выполняет свою функцию — оно служит препятствием, которое значительно затрудняет прибытие нелегальных мигрантов в Латвию, ведь даже в тех случаях, когда кто-то незаконно пытается перелезть через него, пограничники смогут отреагировать быстро. С 10 августа 2021 года предотвращено почти 6800 попыток незаконного пересечения границы”.

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