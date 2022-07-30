Две безответные шайбы в ворота Путина Telegram-канал «СерпомПо»

30.07.2022, 19:22

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Соединенные Штаты и Норвегия дали сегодня мастер-класс.

Брутальное хамство – главная черта облика МИДа Лаврова-Захаровой. Такт и умение публично отступить отсутствуют.

Соединенные Штаты и Норвегия дали сегодня мастер-класс тем, кто придёт в МИД после того, как из него исчезнут Лавров, Небензя, Грушко, Захарова и другие представители эпохи «а ты кто такой!?»

Сначала госсекретарь Блинкен проинформировал своего украинского коллегу Кулебу об итогах разговора с Лавровым. Это важный жест, потому что США показывают, что не ведут разговоров с Москвой «через голову» Киева. Тактичный подход, наглядная демонстрация уважения суверенной Украины.

Второй урок лавровцы получили от МИД Норвегии. Только было Захарова радостно открыла рот, чтобы облаять Норвегию за поведение её консула в Мурманске, нелицеприятно высказавшейся о русских. Но не успела. Пришла реакция от пресс-службы МИД Норвегии:

«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу».

Сирена. Хмурый Лавров растерянно выскребает шайбу из ворот. Озлобленный посол Антонов долбит клюшкой об лёд. На табло 2-0. Игра начинается с центра поля.

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