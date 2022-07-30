Вахтанг Кикабидзе: Ночью взял бутылку водки и к утру сочинил пять песен 2 30.07.2022, 19:33

И все очень популярные.

Грузинский актер, певец, заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе в интервью, которое 28 июля вышло на израильском YouTube-канале Odesa Film Studio, рассказал, что ему уже надоело исполнять песню из своего репертуара "Мои года", пишет "Гордон".

"Мои года" – вот здесь, – провел пальцем по шее артист. – Когда мне ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню. Знаете, человек так устроен, что он твоими устами хочет услышать, что жизнь – правильная вещь".

По словам Кикабидзе, композиторов и поэтов, с которыми он сотрудничал всю жизнь, уже нет в живых.

"А среди молодых я не могу найти такого, которому было бы интересно написать то, что мне будет интересно петь, – признался Кикабидзе. – Я как-то покойной супруге сказал: "Дай я сам себе напишу – может, что-нибудь получится у меня?" Ночью взял бутылку водки, закрылся в комнате и к утру сочинил пять песен. Все очень популярные. Все! Почему? Потому что они смысловые".

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