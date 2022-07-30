Вышел на свободу политзаключенный Павел Сахарчук 30.07.2022, 19:36

Он полностью отбыл свой срок.

Павел Сахарчук, осужденный по «делу пятерки» за повреждение автомобиля жены начальника Департамента исполнения наказаний (ДИН), вышел на свободу. Он пробыл в заключении два года и один месяц, сообщает правозащитный центр «Весна».

Приговор по уголовному делу в отношении пятерых минчан, задержанных 29 сентября 2020 года в Боровой, был вынесен 3 февраля 2021 года. Мужчин обвинили в групповом повреждении автомобиля жены начальника ДИН Александра Гейца: «Прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов». Павла Сахарчука признали виновным и приговорили к двум годам и одному месяцу в колонии.

Минчан задерживали сотрудники ГУБОПиК и СОБР. При задержании мужчин сильно избили, позже они испытали пытки. Павел Сахарчук отбывал срок наказания в исправительной колонии № 22 (Волчьи норы). Известно, что администрация колонии несколько раз помещала его в ШИЗО.

Политзаключенного Артема Анищука, также осужденного по этому делу, на свободу так и не выпустили – перезадержали по новому делу и добавили ему еще один год заключения.

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