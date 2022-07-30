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Вышел на свободу политзаключенный Павел Сахарчук

  • 30.07.2022, 19:36
Вышел на свободу политзаключенный Павел Сахарчук

Он полностью отбыл свой срок.

Павел Сахарчук, осужденный по «делу пятерки» за повреждение автомобиля жены начальника Департамента исполнения наказаний (ДИН), вышел на свободу. Он пробыл в заключении два года и один месяц, сообщает правозащитный центр «Весна».

Приговор по уголовному делу в отношении пятерых минчан, задержанных 29 сентября 2020 года в Боровой, был вынесен 3 февраля 2021 года. Мужчин обвинили в групповом повреждении автомобиля жены начальника ДИН Александра Гейца: «Прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов». Павла Сахарчука признали виновным и приговорили к двум годам и одному месяцу в колонии.

Минчан задерживали сотрудники ГУБОПиК и СОБР. При задержании мужчин сильно избили, позже они испытали пытки. Павел Сахарчук отбывал срок наказания в исправительной колонии № 22 (Волчьи норы). Известно, что администрация колонии несколько раз помещала его в ШИЗО.

Политзаключенного Артема Анищука, также осужденного по этому делу, на свободу так и не выпустили – перезадержали по новому делу и добавили ему еще один год заключения.

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