Оккупанты сбежали после огневых «приветов» от ВСУ на юге 30.07.2022, 19:44

Украинский Генштаб рассказал о ситуации на фронтах войны.

Российские оккупанты пытались создать условия для наступления в направлении Брускинское - Белогорка в Херсонской области, но отказались от выполнения задачи после обстрела украинскими войсками.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в "Фейсбуке".

Отмечается, что боевой, численный состав и характер действий группировки противника остается без существенных изменений. Российские оккупанты не прекращают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация изменений не претерпела. На последнем, в приграничных районах, продолжается инженерное оборудование позиций и ведение воздушной разведки беспилотниками.

"На Харьковском направлении противник осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Светличное, Русские Тишки, Дуванка, Песчаное, Верхний Салтов, Коробочкино, Лебяжье, Петровское, Норцовка и Залиман. Нанес авиационный удар в районе Мосьпаново", - говорится в сообщении.

На Запорожском направлении противник активных боевых действий не вел, осуществлял обстрелы позиций украинских войск с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и вооружения танков в районах населенных пунктов Зализничное, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка. Оккупанты вели воздушную разведку положения украинских войск беспилотниками.

На Южнобугском направлении оккупанты вели воздушную разведку, осуществляли обстрелы позиций украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Потемкино, Каменное, Карьерное, Новогригорьевка, Великое Артаково, Лозовое, Кобзарцы, Широкое, Киселевка, Заря, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Николаев и Солончаки.

Враг пытался создать благоприятные условия для наступления в направлении Брускинское - Белогорка. "В результате огневого поражения, нанесенного нашими подразделениями, отказался от выполнения задачи", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что в Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредоточивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры вглубине территории Украины.

"В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».