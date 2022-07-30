Пропали яйца, появилась тибетская малина: что происходит на региональных рынках 30.07.2022, 20:05

Обзор цен.

Корреспондент сайта kurjer.info побывал на слуцком рынке и рассказал о ценах:

— На рынке нынче была комфортная погода. Что касается ценовой «погоды», то можно ознакомиться в нижеприведенном перечне. Большой разброс стоимости на вишню – от 3 до 6 рублей. Очень дорогая черешня – 15 рублей за одно кило.

Клубника и земляника исчезли, бананов не видать. Появилась экзотическая ягода – тибетская малина, просят 5 рублей за 1 литр. Куриное яйцо на прилавке не увидел. Из овощей не нашел редис, также и основную зелень для приправы.

Из лесных даров – только черника и лисички, и очень полезный гриб «веселка»; за три шарика этого гриба просят 15 рублей. Добытчик этой редкости утверждает, что нужно точно знать места, где растет «веселка», а просто так этот гриб не найти.

Цены указаны по состоянию на 11.20 пятницы, 29 июля 2022 года.

Овощи

• Капуста белокочанная свежая – 0,8 рубля

• Огурцы — 1-1,5 рубля

• Перец болгарский — 3-3 рублей

• Перец острый – 20 рублей

• Помидор –3,5- 4,5 рублей за 1 килограмм

• Картофель — 0,5-1,8 рубля (в зависимости от крупности)

• Морковь – 2,0-2,8 рубля

• Свекла свежая – 1,5-1,8 рубля

• Лук репчатый — 2-2,5 рубля

• Чеснок – 1,0-3,0 рубля за головку(в зависимости от крупности)

• Спаржевая фасоль в стручке — 3,0 рубля

• Баклажан — 3,0 рубля

• Кабачок — 0,8-1,0 рубля

Фрукты

• Арбуз — 2,0 рубля

• Абрикос – 12 рублей

• Дыня – 3,80 рубля

• Виноград – 6,0 рублей (синий), 8,0-10, 0 рублей (кишмиш)

• Персики — 8,0 рублей

• Нектарин — 7,5 рублей

• Персик инжирный – 12 рублей

• Абрикос – 4,0-6,0 рублей

• Яблоки – 3,5 рубля

• Слива – 5,5-6,5 рублей

• Слива диплоидная – 4 рубля

• Лимоны – 6,5 рубля

Ягоды

• Вишня – 3,0 -6,0 рублей за 1 литр

• Малина – 6 рублей за 1 литр

• Смородина черная – 3,5 рублей за 1 литр

• Смородина красная – 5 рублей за 3 литра

• Голубика садовая – 13 рублей

• Крыжовник – 3 рубля 1 литр

• Малина тибетская – 5 рублей за 1 литр

• Черешня — 15 рублей

• Черника – 6 рублей за 1 литр

Разное

• Лисички – 6,0 рублей за 1 литр

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