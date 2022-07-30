Пропали яйца, появилась тибетская малина: что происходит на региональных рынках
- 30.07.2022, 20:05
Обзор цен.
Корреспондент сайта kurjer.info побывал на слуцком рынке и рассказал о ценах:
— На рынке нынче была комфортная погода. Что касается ценовой «погоды», то можно ознакомиться в нижеприведенном перечне. Большой разброс стоимости на вишню – от 3 до 6 рублей. Очень дорогая черешня – 15 рублей за одно кило.
Клубника и земляника исчезли, бананов не видать. Появилась экзотическая ягода – тибетская малина, просят 5 рублей за 1 литр. Куриное яйцо на прилавке не увидел. Из овощей не нашел редис, также и основную зелень для приправы.
Из лесных даров – только черника и лисички, и очень полезный гриб «веселка»; за три шарика этого гриба просят 15 рублей. Добытчик этой редкости утверждает, что нужно точно знать места, где растет «веселка», а просто так этот гриб не найти.
Цены указаны по состоянию на 11.20 пятницы, 29 июля 2022 года.
Овощи
• Капуста белокочанная свежая – 0,8 рубля
• Огурцы — 1-1,5 рубля
• Перец болгарский — 3-3 рублей
• Перец острый – 20 рублей
• Помидор –3,5- 4,5 рублей за 1 килограмм
• Картофель — 0,5-1,8 рубля (в зависимости от крупности)
• Морковь – 2,0-2,8 рубля
• Свекла свежая – 1,5-1,8 рубля
• Лук репчатый — 2-2,5 рубля
• Чеснок – 1,0-3,0 рубля за головку(в зависимости от крупности)
• Спаржевая фасоль в стручке — 3,0 рубля
• Баклажан — 3,0 рубля
• Кабачок — 0,8-1,0 рубля
Фрукты
• Арбуз — 2,0 рубля
• Абрикос – 12 рублей
• Дыня – 3,80 рубля
• Виноград – 6,0 рублей (синий), 8,0-10, 0 рублей (кишмиш)
• Персики — 8,0 рублей
• Нектарин — 7,5 рублей
• Персик инжирный – 12 рублей
• Абрикос – 4,0-6,0 рублей
• Яблоки – 3,5 рубля
• Слива – 5,5-6,5 рублей
• Слива диплоидная – 4 рубля
• Лимоны – 6,5 рубля
Ягоды
• Вишня – 3,0 -6,0 рублей за 1 литр
• Малина – 6 рублей за 1 литр
• Смородина черная – 3,5 рублей за 1 литр
• Смородина красная – 5 рублей за 3 литра
• Голубика садовая – 13 рублей
• Крыжовник – 3 рубля 1 литр
• Малина тибетская – 5 рублей за 1 литр
• Черешня — 15 рублей
• Черника – 6 рублей за 1 литр
Разное
• Лисички – 6,0 рублей за 1 литр