Командир полка «Азов» обратился к Путину 1 30.07.2022, 20:10

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«Теперь «Азов» — это вся Украина».

Убийство россиянами пленных украинских военных, которые удерживались в колонии в Еленовке, является актом публичной казни, заявил командир полка «Азов» Никита Надточий, пишет «Зеркало недели. Украина».

«Мы расцениваем удар по Еленовке как акт публичной казни. Россия совершила его от безнаказанности. Они привыкли, что их никто не привлечет к ответственности даже за нарушение законов, обычаев и правил ведения войны», - подчеркнул военный.

Командир «Азова» отметил, и Украина, и побратимы погибших не оставят это преступление безнаказанным. Военнослужащие полка уже устанавливают имена причастных к разрушению колонии и организаторов смертной казни.

«У нас есть предварительная информация, но мы пока не готовы ее озвучивать. Мы найдем их, где бы они ни находились: на оккупированных территориях Украины, в России или третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание», - добавил Надточий.

Россия заявлением своего посольства в Великобритании фактически признала свою причастность к преступлению. Обращение командир полка закончил посланием российскому президенту Владимиру Путину, который «лично несет ответственность за это военное преступление.

«Я хочу напомнить Путину, что в доме повешенного о веревке не говорят. Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами, по решению международного трибунала. Россия думает, что убила «Азов», казнила. Но «Азов» теперь – вся страна. Каждый украинец будет мстить за каждого нашего замученного и погибшего побратима», - резюмировал он.

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