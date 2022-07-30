В Ливане задержали сирийское судно с ворованным у Украины зерном 30.07.2022, 20:21

Полиция проведет обыск судна.

Несколько ливанских СМИ сообщили в субботу, 30 июля, что прокуратура Ливана в порту Триполи задержала сирийское судно Laodicea, которое, по информации Киева, перевозило украденную из Украины пшеницу, пишет «Новое время».

Как сообщает Wionews, ливанская прокуратура наложила арест на судно и передала расследование по нему спецслужбам. Полиция проведет обыск судна. Оно будет задержано до окончания расследования.

По данным МИД Ливана, задержанное судно под сирийским флагом перевозило ячмень и муку.

Как пишет AFP со ссылкой на местного чиновника, по предварительным данным, зерно принадлежит сирийскому бизнесмену, а владельцем транспортной компании является турецкое лицо. Часть товара планировалось выгрузить в Ливане, а остальное отправить в Сирию.

Сотрудник таможни сообщил агентству, что документы на груз «в порядке», и у правоохранителей пока «нет никаких доказательств того, что товар был украден».

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