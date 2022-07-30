Палеонтологи обнаружили уникальную рыбу юрского периода 30.07.2022, 20:29

Находка была сделана в английском графстве Глостершир.

Ученые обнаружили древнюю окаменелую рыбу. Об этом сообщает BBC.

Находка была сделана в английском графстве Глостершир, известняковые отложения сформировались в юрский период 183 миллиона лет назад, когда эта территория была под водой. Характерно, что рыба сохранила трехмерную форму, и застыла в эмоциональном (для людей) положении с открытым ртом. «Это был настоящий сюрприз, потому что в основном окаменелости сплющены давлением с течением времени», — говорит Невиллом Холлингворт. — Его рот раскрыт, и кажется, что он нападает на вас из скалы». Рыба принадлежит виду Pachycormus, и внешне напоминает тунца. С окаменелости сняли трехмерную копию, любой желающий может детально с ней ознакомиться на сайте Sketchfab.

Пахикормус стал одной из многих находок, сделанных в ходе раскопок в деревне Кингс Стэнли. Миллионы лет назад это место было покрыто водами тропического моря, населенного рыбами, кальмарами и похожими на дельфинов ихтиозаврами, но сейчас здесь коровья ферма. Ее владелец никогда не подозревал, что под ней находится множество ископаемых остатков, и сейчас здесь идут поисковые работы.

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