МИД Германии поддержал политзаключенного Николая Автуховича 2 30.07.2022, 20:44

Белорусский патриот держит сухую голодовку уже 20-й день.

Федеральное министерство иностранных дел Германии сделало заявление в твиттере-канале @geronostpolitik по поводу голодовки белорусского политзаключенного:

«Николай Автухович уже 19 дней (на момент публикации – 20) находится на сухой голодовке – состояние его здоровья стремительно ухудшается. Для него и других заключенных это, видимо, единственная возможность протестовать против ужасного обращения в белорусских тюрьмах. Мы не забудем обо всех, кто в Беларуси находится в заключении по политическим мотивам».

Напомним, что Николай Автухович обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса, 6 из них — за особо тяжкие преступления, один из составов предусматривает высшую меру наказания. Среди инкриминируемых деяний Николаю Автуховичу — измена государству, содействие в террористической деятельности, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, покушение на захват власти неконституционным путем, создание преступной организации, разжигание расовой, национальной, религиозной вражды или розни. А также ряд других составов преступлений, таких как контрабанда, акт терроризма.

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