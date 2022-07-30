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Луганские партизаны осложнили российским оккупантам подвоз боеприпасов

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  • 30.07.2022, 20:47
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Луганские партизаны осложнили российским оккупантам подвоз боеприпасов

Украинское сопротивление перевело железную дорогу «в спящий режим».

Луганские партизаны сожгли распределительную коробку управления железной дорогой возле оккупированного украинского Сватово, пишет unian.net.

Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, подвоз железной дорогой боеприпасов для оккупантов теперь затруднен.

"Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железной дорогой возле оккупированного Сватово. Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, которая управляет светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги. Ранее орки использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт", - рассказал он.

Гайдай отметил, что оккупантам "не везет".

"Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме... Спасибо нашим за сопротивление", - добавил он.

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