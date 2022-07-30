Безумные лукашенковские пропагандисты рассказывают, что «европейцев учат есть жуков» 3 30.07.2022, 21:31

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Тем временем в соседней Польше цены в магазинах ниже, чем в белорусских магазинах.

Лукашенковские пропагандисты рассказывают, что «европейцев учат есть жуков» и «готовят к голоду», сообщает «Белсат». Тем временем в соседней Польше, как проверял сайт Charter97.org, цены на продукты дешевле, чем в Беларуси.

И хотя на многие продукты разница в цене не большая, но все же она есть.

Cредняя зарплата в 2022 году в Польше после вычета налогов составила 4700 злотых — 2539 белорусских рублей.

В Беларуси же для многих зарплата в 600 рублей — предел мечтаний.

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