Еxpress: Путин сталкивается с унижением на поле боя в Украине 30.07.2022, 21:35

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Британские ракетные установки заставят РФ отступить.

Владимиру Путину грозит унизительное отступление на Украине после того, как киевские силы развернули «революционную» британскую ракетную установку, еще более мощную, чем широко хваленая американская высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS), сообщает express.co.uk.

Путин сталкивается с унижением на поле боя в Украине после того, как новое видео демонстрирует, как украинские войска впервые используют «изменяющее правила игры» британское оружие. Вооруженные силы Украины опубликовали в Интернете видео, на котором их силы впервые развертывают поставленную Великобританией реактивную систему залпового огня M270B1 в Украине. Установку также сопровождал британский бронетранспортер FV103 Spartan во время пуска ракеты.

В ролике Украина благодарит своих союзников за «непоколебимую» поддержку и помощь в борьбе с российским врагом.

Агентство UA Weapons, которое отслеживает действия украинских военных, написало в Твиттере: «Первое видео с британской реактивной системой залпового огня M270B1 в действии в Украине — также в сопровождении британского бронетранспортера FV103 Spartan, который, по-видимому, используется в качестве командирской машины».

В начале июня правительство Великобритании объявило о планах по обучению украинских военнослужащих использованию пусковых установок в Великобритании.

В то время министерство иностранных дел заявило, что оружие M270B1 «значительно повысит боеспособность украинских сил».

Среди обещанного оружия Великобритания прислала шесть M270B1, еще более мощную версию американского HIMARS, которые, как говорят, изменили ход войны в пользу Украины.

В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников написал в Твиттере: «HIMARS уже добился ОГРОМНЫХ результатов на поле боя».

«Больше их, а также боеприпасы и оборудование увеличат нашу силу и помогут демилитаризовать террористическое государство».

Это происходит в то время, когда Украина начинает драматический отпор, чтобы вернуть себе Херсонскую область, которая стала центром контрнаступления Киева на юге и ключевым звеном на линиях снабжения Москвы.

Херсон, захваченный российскими войсками в начале войны, уже был отрезан после того, как Украина применила поставленные Западом ракетные комплексы большой дальности, чтобы серьезно повредить три моста.

В субботу в ходе боев в пятницу украинские военные уничтожили более 100 российских солдат, семь танков и два склада боеприпасов.

В среду Украина предупредила российских служащих в Херсоне, чтобы они «отступили или будут уничтожены».

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