Механизатор в Жлобинском районе «сделал себе подарок на день рождения» и украл солярку 3 30.07.2022, 21:42

Он слил 60 литров крашеного топлива.

В Буда-Кошелевском районе оперативники местного РОВД устроили проверку в домах механизаторов двух ферм и обнаружили сразу несколько случаев кражи топлива, которое слили со служебного транспорта. Один из механизаторов таким образом хотел сделать себе подарок на день рождения, но вместо поздравлений получил протокол, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

По результатам проверки нечистых на руку механизаторов оказалось трое. В деревне Рогинь у работника фермы нашли канистры с подкрашенным дизтопливом: мужчина хранил их прямо во дворе. Он признался, что слил горючее с «Амкадора» еще несколько дней назад.

А в деревне Кривск механизатор хранил топливо за сараем в кустах, надеясь, что милиция будет осматривать только сами постройки. Но оперативники все равно нашли похищенное: оказалось, что работник хозяйства за несколько дней слил со служебного трактора 50 литров солярки.

На самой необычной краже поймали механизатора из агрогородка Кирово — у него обнаружили 60 литров крашеного топлива. Сельчанин признался, что слил его с трактора на территории молочно-товарной фермы, при этом подчеркнул, что преступление он совершил в свой день своего рождения. Но милиционеров этот факт не растрогал, и вместо поздравлений они составили на него протокол.

Во всех случаях начат административный процесс по фактам мелкого хищения. Украденное топливо возвращено сельхозорганизациям.

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