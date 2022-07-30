Эксперты рассказали о пользе черники 30.07.2022, 17:53

Она богата большим количеством питательных веществ.

Эксперты рассказали о пользе употребления черники. По словам специалистов, черника богата большим количеством питательных веществ. Более того она низкокалорийна.

Исследование, опубликованное в The Journals of Gerontology: Series A, показало, что регулярное употребление ягод черники способствует снижению уровня артериального давления. Дело в том, что фитохимические вещества, которые придают чернике ее характерный цвет, также могут помочь снизить кровяное давление.

В ходе исследования люди в течение одного месяца ежедневно съедали по 200 г черники. Результат показал, что черника помогает улучшить функцию кровеносных сосудов и снизить систолическое артериальное давление у здоровых добровольцев.

Кроме того, изменения, наблюдаемые в функции кровеносных сосудов участников после ежедневного употребления черники, могут сохраняться до конца их жизни, что, в свою очередь, может помочь снизить риск развития сердечных заболеваний по крайней мере на 20%.

Специалисты рекомендуют употреблять чернику в сыром виде целиком, так как в таком виде человек получает максимальное количество витаминов, содержащихся в ягодах.

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