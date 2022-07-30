ВСУ уничтожили огневой взвод оккупантов на востоке Украины

ВСУ уничтожили огневой взвод оккупантов на востоке Украины1
- 30.07.2022, 22:04
Также есть уничтоженные единицы вражеской техники.
Украинские защитники уничтожили на Краматорском направлении огневой взвод оккупантов из состава 74-й отдельной мотострелковой бригады из Кемеровской области (РФ).
Об этом в Telegram сообщил журналист Роман Цымбалюк.
В результате огневой атаки ликвидированы 9 военных, еще 7 получили ранения. Также есть уничтоженные единицы вражеской техники.
"28 июля в ходе контрбатарейной борьбы на Краматорском направлении был уничтожен огневой взвод из состава 74 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21005, Юрга) Центрального военного округа. В результате 2 самоходные гаубицы 2С3 "Акация" были уничтожены и одна сильно повреждена, 9 военнослужащих погибли и 7 получили ранения", - пишет Цымбалюк.
Журналист подытоживает, что артиллерия ВС РФ проигрывает более технологическим образцам вооружения ВС Украины.