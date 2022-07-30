ВСУ уничтожили огневой взвод оккупантов на востоке Украины 1 30.07.2022, 22:04

Также есть уничтоженные единицы вражеской техники.

Украинские защитники уничтожили на Краматорском направлении огневой взвод оккупантов из состава 74-й отдельной мотострелковой бригады из Кемеровской области (РФ).

Об этом в Telegram сообщил журналист Роман Цымбалюк.

В результате огневой атаки ликвидированы 9 военных, еще 7 получили ранения. Также есть уничтоженные единицы вражеской техники.

"28 июля в ходе контрбатарейной борьбы на Краматорском направлении был уничтожен огневой взвод из состава 74 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21005, Юрга) Центрального военного округа. В результате 2 самоходные гаубицы 2С3 "Акация" были уничтожены и одна сильно повреждена, 9 военнослужащих погибли и 7 получили ранения", - пишет Цымбалюк.

Журналист подытоживает, что артиллерия ВС РФ проигрывает более технологическим образцам вооружения ВС Украины.

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