Белорусские футболисты разучились бить пенатльти 2 30.07.2022, 22:16

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Футболисты брестского «Динамо» и «Витебска» не забили семь 11-метровых ударов из десяти.

Это довольно редкое явление для футбола. Оно может свидетельствовать об уровне игроков, пишет «Наша Нiва».

Основное и добавленное время матча 1/8 финала Кубка Беларуси не определило победителя. Три удара игроки запороли, еще четыре были отбиты вратарями.

Решающий мяч забил голкипер «Витебска» Дмитрий Гущенко.

Несмотря на то что серия пенальти считается лотереей, шансы вратаря парировать умелый удар в угол — нулевые. Ему не хватит времени среагировать и прыгнуть.

В данном случае восемь ударов из десяти либо пришлись мимо ворот, либо в центральную зону, где вратарю, реагирующему на удар, а не пытающемуся угадать его направление, несложно выйти победителем из дуэли.

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