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Байден опять заразился COVID-19

  • 31.07.2022, 1:00
Байден опять заразился COVID-19

Несколько дней назад президент США выздоровел от коронавируса.

79-летний президент США Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус. Четыре дня назад он был отрицательным — глава Белого дома прекратил строгую самоизоляцию, пишет "Новое время".

Как сообщает CNN, о COVID-19 у Байдена стало известно в субботу утром, 30 июля. Все предыдущие дни, начиная с вечера вторника, тест президента был отрицательным.

В письме его врача Кевина О'Коннора говорится о вероятном «восстановлении» положительного теста на коронавирус, которое, по его словам, наблюдается у небольшого процента пациентов, принимавших таблетки Paxlovid. В Белом доме рассказали, что симптомов у Байдена нет, «он продолжает чувствовать себя довольно хорошо», поэтому не будет возобновлять лечение.

"Однако, учитывая его положительный тест на антиген, он пойдет на строгую изоляцию", — подчеркнул доктор О'Коннор.

О первом случае COVID-19 у президента США стало известно 21 июля. У Байдена были легкие симптомы, он начал принимать противовирусный препарат Paxlovid и пошел на самоизоляцию. Глава Белого дома дважды привит и получил две бустерные дозы. 27 июля стало известно, что Байден выздоровел, сдав два отрицательных антиген-теста.

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