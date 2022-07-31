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Украина объявила обязательную эвакуацию из Донецкой области

  • 31.07.2022, 3:00
Украина объявила обязательную эвакуацию из Донецкой области

Эвакуировать планируют более 200 тысяч украинцев.

Правительство Украины проведет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет «Новое время».

«В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет должного электроснабжения. Одним словом, тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», — сказала Верещук в эфире телемарафона 30 июля.

По ее данным, на сегодняшний день в области остается 200—220 тысяч человек, из них 52 тысячи — дети.

«Считаю, что это долг каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», — отметила она.

Министр добавила, что отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить своей подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

«Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять силой, но такая форма будет обязательной и с подписью такого человека», — подчеркнула она.

Следующей для обязательной эвакуации, по ее словам, может стать Запорожская область, 65% которой не имеет газоснабжения.

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