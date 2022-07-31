Украина объявила обязательную эвакуацию из Донецкой области 31.07.2022, 3:00

Эвакуировать планируют более 200 тысяч украинцев.

Правительство Украины проведет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет «Новое время».

«В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет должного электроснабжения. Одним словом, тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», — сказала Верещук в эфире телемарафона 30 июля.

По ее данным, на сегодняшний день в области остается 200—220 тысяч человек, из них 52 тысячи — дети.

«Считаю, что это долг каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», — отметила она.

Министр добавила, что отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить своей подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

«Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять силой, но такая форма будет обязательной и с подписью такого человека», — подчеркнула она.

Следующей для обязательной эвакуации, по ее словам, может стать Запорожская область, 65% которой не имеет газоснабжения.

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