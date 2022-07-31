Зеленский: Признание РФ спонсором терроризма станет действенной защитой для свободного мира 31.07.2022, 4:00

Россия заслужила этот статус.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США признать Россию государством-спонсором терроризма. По мнению президента, терактом в Еленовке Россия полностью заслужила этот статус.

«Формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности признание от Госдепартамента Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира», - подчеркнул он во время вечернего обращения.

Это автоматически усложнит существование государства-террориста и разорвет политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия сможет сохранить.

«Это все равно придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия решения. И чем быстрее это будет сделано, тем меньше зла Россия успеет сделать», - добавил он.

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