Зеленский: Признание РФ спонсором терроризма станет действенной защитой для свободного мира
- 31.07.2022, 4:00
Россия заслужила этот статус.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США признать Россию государством-спонсором терроризма. По мнению президента, терактом в Еленовке Россия полностью заслужила этот статус.
«Формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности признание от Госдепартамента Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира», - подчеркнул он во время вечернего обращения.
Это автоматически усложнит существование государства-террориста и разорвет политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия сможет сохранить.
«Это все равно придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия решения. И чем быстрее это будет сделано, тем меньше зла Россия успеет сделать», - добавил он.