Моравецкий: Пути Польши и Венгрии разошлись 31.07.2022, 5:00

Поставки оружия должны помочь украинцам защитить свой суверенитет.

Польский премьер Матеуш Моравецкий подтвердил, что пути Польши и Венгрии разошлись из-за разного отношения к войне в Украине.

Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

В частности, Моравецкого попросили прокомментировать слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который 23 июля заявил, что война в Украине «сотрясла польско-венгерские отношения». Орбан также сказал, что цели обоих государств одинаковы, но в то время как венгры рассматривают этот конфликт как войну двух славянских народов, поляки «чувствуют, что они тоже воюют в нем».

«Я подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись», — заявил премьер Польши.

Он отметил, что Польша не участвует в войне, а поставки оружия должны помочь украинцам защитить свой суверенитет.

«Героическая борьба украинцев поддерживается оружием — преимущественно американским, а также британским, польским и из многих других мест — практически со всей Европы, целью является помочь им защитить свой суверенитет», — добавил политик.

Моравецкий объяснил, что Польша пытается помочь Украине «выдержать давление врага, агрессора и жестокое нападение России».

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