В РФ заявили об атаке с воздуха на штаб Черноморского флота в Севастополе 13 31.07.2022, 8:06

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Сообщается о пяти пострадавших.

Российские оккупанты заявили, что штаб Черноморского флота атаковали с беспилотника. Сообщается о по меньшей мере пяти пострадавших, передает 24tv.ua.

Об этом пишут российские СМИ. Однако украинская сторона официально не сообщала об атаке.

Об атаке сообщил так называемый "губернатор" Севастополя. Он также отметил, что это стало причиной отмены праздничных мероприятий, которые россияне планировали провести по случаю празднования дня военно-морского флота.

"Штаб ЧФ в Севастополе атакован, вероятно, с использованием беспилотника, 5 человек пострадали. Праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе перенесены из-за атаки ВСУ", – сообщил "губернатор".

Оккупационные власти даже призвали горожан оставаться дома.

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