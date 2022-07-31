В Беларуси вводят масштабные налоговые изменения 12 31.07.2022, 8:21

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«Супербаза» доходов населения, новые налоги и новшества для ИП.

В 2023 году белорусов ожидают налоговые новшества. К примеру, со следующего года появится новый сбор — на профессиональный доход. С 2023 года налоговики запустят «супербазу» доходов населения. А трудоустроенным индивидуальным предпринимателям со следующего года придется платить обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения.

Журналисты zerkalo.io собрали подборку налоговых изменений, которые ожидают белорусов в 2023 году.

Введут новый налог

Налог на профессиональный доход введут с 2023 года для самозанятых, которые не зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. То есть речь о физлицах, у которых есть профессиональный доход от деятельности. При этом у них нет работодателя и они не привлекают других работников по трудовым или гражданско-правовым договорам.

«Это будет также как альтернатива для тех же самых ремесленников. Кто-то захочет платить ремесленный сбор в классической сумме, кто-то имеет право перейти на уплату налога на профессиональный доход», — уточняли ранее в МНС. Самозанятые смогут заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных, уточняли ранее в Минфине.

Виды деятельности, которыми запрещено заниматься тем, кто работает по налогу на профессиональный доход, должно определить правительство. Как ожидается, это будет реализация подакцизных и подлежащих маркировке товаров; розничная торговля некоторыми товарами; деятельность, для которой нужна лицензия.

Для тех, кто работает с физлицами, налог составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог будут взимать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

Запустят «супербазу» доходов населения

В Беларуси с 2023 года намерены запустить «супербазу» доходов населения. Она предусматривает, что наниматели будут предоставлять налоговикам информацию обо всех доходах работников. Данные надо вносить в специальную базу о денежных поступлениях физлиц. Это новшество предусмотрено обновленным с 1 января Налоговым кодексом.

Так, с 1 января 2023 года налоговые агенты, то есть наниматели, должны будут предоставлять налоговой информацию обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного налога с физлиц. Исключение хотят сделать только для доходов от выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), а также сведений, которые относятся к государственным секретам или банковской тайне.

Сейчас Министерство по налогам и сборам уже ведет базу данных учета доходов физлиц. Среди прочего у них есть информация по отчислениям в ФСЗН, пенсиям, пособиям, стипендиям, больничным, переводам из-за границы и многим другим выплатам. Эта информация поступает в Министерство по налогам и сборам для базы автоматизированной информационной системы учета доходов физлиц.

Новшество для ИП

Трудоустроенные индивидуальные предприниматели с 2023 года будут обязаны платить обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения.

Так, ИП, которые одновременно состоят в трудовых отношениях, с 2023 года обязаны будут уплачивать страховые взносы самостоятельно и минимальный взнос должен быть произведен из расчета одной минимальной зарплаты. На сегодня это 480,96 рубля, от нее берется 35%, в итоге получается 168,34 рубля в месяц.

Еще одно налоговое новшество для ИП

С 2023 года для индивидуальных предпринимателей отменят возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС).

Напомним, ИП, которые оказывают услуги, уже с этого года не могут применять упрощенную систему налогообложения. Исключение сделали для тех, кто работает в сфере здравоохранения, сухопутного транспорта, области компьютерного программирования, а также оказывает услугу по общественному питанию и туристической деятельности.

У предпринимателей будет несколько вариантов, как продолжить деятельность со следующего года. Если предприниматель работает без наемных работников, то он сможет перейти на налог на профессиональный доход, который как раз введут со следующего года. Чиновники должны еще уточнить, какие виды деятельности не будут подпадать под такой налог.

Второй вариант — перейти на единую форму уплаты подоходного налога по повышенной ставке 18%. При этом формате возможно взять на работу до трех человек. Однако перейти на такой вариант работы можно будет не по всем видам деятельности.

Еще один вариант, который будет доступен для ИП с 2023 года, — учредить микроорганизацию.

Внести второй взнос по налогу на первую квартиру

В этом году в Беларуси ввели налог на первую квартиру. Так, за 2022 год этот сбор начисляют в два этапа. До 15 ноября этого года нужно будет внести аванс по налогу — 50% от суммы сбора. Извещение об уплате налоговики должны прислать до 1 сентября 2022 года. Остальную сумму нужно будет внести до 15 ноября 2023 года.

До конца 2023 года будет действовать послабление для ИП

Правительство с 1 июля ввело послабление для организаций и ИП — не начислять амортизацию. Оно будет действовать до конца 2023 года. Чиновники рассчитывают, что новшество поможет снизить себестоимость продукции и сделать ее более конкурентной на рынке.

Если совсем упростить, то речь об износе, к примеру, оборудования или помещений. Амортизация предполагает закладывание денег на их восстановление. Напомним, ранее для бизнеса ввели послабления по проверкам, внешнеторговым операциям и пообещали налоговые льготы на землю и недвижимость.

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